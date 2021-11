L’Associazione Recupero Solidale (ReSo) e la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

La Commissione Europea ha indetto l'iniziativa della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) che quest'anno si concluderà il 28 novembre. La settimana coinvolge enti, aziende e associazioni che condividono buone pratiche relative al tema, sempre più urgente nell'attuale contesto economico e ambientale, della lotta allo spreco, strumento fondamentale per ridurre i rifiuti i cui quantitativi purtroppo continuano ad accrescersi e determinano problemi sempre più urgenti per il loro smaltimento.

L'obiettivo della campagna e' quello di far acquisire al pubblico piena consapevolezza sulla eccessiva quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente, ponendo l'accento prioritariamente sull'importanza del reciproco sostegno e del fare rete.

La strada per ridurre i rifiuti passa attraverso tanti diversi strumenti che, per quanto riguarda i cittadini e le loro scelte, si traducono nelle tre parole d'ordine : riduci, riusa, ricicla.Ogni comunità, pubblica o privata, che si impegni a compiere azioni in tal senso può essere considerata una comunità circolare, entrando a far parte di quanto, anche nel nostro territorio, si sviluppa da tempo nella realtà dell'economia circolare.

Noi di Recupero Solidale da 20 anni rappresentiamo un esempio ed un modello concreto e virtuoso di economia circolare, recuperando tutto quanto sarebbe altrimenti destinato a rifiuto e rimettendolo in circolazione attraverso la rete delle 36 Associazioni di Volontariato del nostro territorio che a noi fanno riferimento.

Il nostro lavoro si basa sulla raccolta di prodotti alimentari e non alimentari che recuperiamo, con continuo e grande sforzo, dalle varie organizzazioni che ci sostengono consegnando i prodotti che sono usciti dal circuito della distribuzione ai soggetti in condizione di bisogno tramite le Associazioni di Volontariato.

Abbiamo raggiunto dei buoni risultati ma è evidente che, anche nella rete dei negozi a cui facciamo riferimento, molto di meglio sarebbe possibile fare per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti, che passa soprattutto da diversi modelli di consumo, di produzione e distribuzione.

Questa settimana è una nuova occasione per chiedere un concreto sostegno al lavoro nostro e di tutte le nostre Associazioni di Volontariato e per impegnarci, come singoli cittadini nella propria vita privata e come enti di varia tipologia, da una parte per limitare il più possibile la produzione di rifiuti e dall'altra per recuperare con maggior cura quanto può essere rimesso in circolo prima che diventi rifiuto.

Grazie ancora a tutti i cittadini e gli Enti che ci sostengono.

Il Presidente dell'Associazione Recupero Solidale