Le iniziative del Comune di Montelupo contro la violenza sulle donne

Alle ore 11.30 sarà inaugurata la panchina rossa per dire no alla violenza, davanti il comune di Montelupo.

«Le panchine, lo sappiamo sono un simbolo, un invito a riflettere. Abbiamo scelto di dipingere di rosso proprio quella che si trova davanti al palazzo comunale, per ribadire come la violenza di genere non riguardi solo la singola persona, ma l’intera collettività. È un’azione che si aggiunge a tante altre finalizzate a sostenere le donne», afferma l’assessore alle pari opportunità Stefania Fontanelli.



Alle 18.00, al MMAB, verrà presentato il libro “Giulia. Una donna nella Toscana dei Medici“ (Firenze University Press, novembre 2020) alla presenza dell’autrice, Rosalia Manno, presidente dell’Associazione “Archivio per la memoria e la scrittura delle donne Alessandra Contini Bonacossi”.

Partecipano alla presentazione l’assessore alle Pari Opportunità Stefania Fontanelli e l’assessore alla cultura Aglaia Viviani. Seguirà aperitivo offerto a tutti i presenti.



Sempre durante la giornata del 25 Novembre al Museo della Ceramica saranno esposte circa 10 paia di scarpe rosse, blu e viola realizzate da alcuni associati dell'Associazione della Strada della ceramica, in risposta ad una proposta dell'AICC (associazione italiana città della ceramica). Un progetto avviato ormai da qualche anno che per il 2021 si integra con "Scarpette Blu in Ceramica in solidarietà alle Donne Afghane - I edizione"

Il progetto si amplia promuovendo la sensibilizzazione su un ulteriore rilevante problema che colpisce il mondo femminile: la situazione della donna in Afghanistan, dedicandovi la realizzazione di "Scarpette Blu": questo progetto nasce su un iniziativa di FIDAPA, che ha scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne a livello mondiale.

Ultimo appuntamento organizzato dal Comune sul tema del contrasto alla violenza di genere è l'imprendibile spettacolo “CHI DIFENDE MARGHERITA – tre racconti di Maurizio De Giovanni”, previsto il 9 dicembre alle ore 21.15 al MMAB. Si tratta di un reading con Gaia Nanni, poliedrica attrice fiorentina che, accompagnata alla chitarra da Gabriele Doria, darà vita e voce alle protagoniste di tre racconti mai pubblicati del celebre scrittore, che con profonda sensibilità e poesia narra tre storie toccanti unite fra loro da un sottile filo rosso: la violenza sulle donne.Storie di fantasia sì, ma che potrebbero essere vere, e chissà forse lo sono..

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa