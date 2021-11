Misericordia di San Casciano, Poli nominato governatore

Il 22 novembre 2021 nella prima riunione di insediamento del Magistrato, con il voto interno degli undici membri, è stato nominato Governatore Marco Poli, Vicegovernatore Giuliano Pescini, Amministratore Andrea Del Mastio e Segretario Ilaria Cioppi. Il Collegio dei Probiviri, invece, sarà invece composto da tre membri eletti: Bruni, Renzini e Conforti che si occuperanno di regolare i rapporti tra il Magistrato e i Fratelli dell'Arciconfraternita.

"Sono onorato della fiducia che mi è stata dimostrata – ha commentato il neoeletto Governatore - Questo ruolo ha sempre significato e tuttora significa per me “mettersi a servizio’ al fianco di tutti i miei confratelli e le mie consorelle, svolgendo in pieno spirito di misericordia il ruolo di governatore, come un semplice volontario, continuando tutti insieme a dare un aiuto pieno e gratuito a chi soffre, sia dal punto di vista morale che materiale. Farò in modo di continuare un cammino che veda la nostra Misericordia crescere ancora di più per sostenere la rinascita, in questo periodo post pandemico, della persona nei valori formativi dell’esperienza che ho coltivato da molti anni qui nella nostra Arciconfraternita. Grazie a tutti coloro che hanno rinnovato la fiducia nel mio/nostro operato".

Fonte: Ufficio stampa