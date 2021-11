Valorizzare la bellezze di zona, i nuovi progetti per Montopoli nel Cuore

Si è svolta ieri sera l’assemblea del “Comitato Montopoli nel Cuore” nella quale si sono definiti i nuovi progetti per la valorizzazione della città. Dopo una prima fase che ha visto gli sforzi concentrarsi sul percorso dei sottofossi ovest, dove è stato effettuato il ripristino panchine e dei cestini di legno, una prima pulizia delle mura e il taglio di frascame e infestanti, la creazione di aiuole e fioriere, adesso il Comitato cittadino rilancia l’impegno attraverso tre linee di intervento che spostano il perimetro degli obiettivi.

La prima, in continuità col passato riguarda il decoro e pone massima attenzione alla salvaguardia, all’ordine e alla pulizia dei luoghi. Per questo, organizza una giornata di pulizia rivolta a tutta la cittadinanza per domenica 5 Dicembre con ritrovo alle ore 9.00 in piazza Marconi a Montopoli.

Le nuove e più ampie linee di intervento, che nascono dall’idea di un montopolese doc, Gianfranco Geri, sono state sposate subito dal CdA del Comitato e accolte con favore dall’Associazione madrina Arco di Castruccio e riguardano: il recupero di spazio esterno della ex “pineta Guicciardini” e il recupero e la valorizzazione della ex fornace Milani; un luogo ad altissimo potenziale sia per la struttura e l’indotto che questo potrebbe rappresentare per la Città, sia per il valore educativo e le attività che si potrebbero svolgere intorno a questa struttura.

"Il primo passo - spiega il Presidente Bertolini - sarà coinvolgere l’Amministrazione Comunale anche in questo nuovo obiettivo per Montopoli, capirne la disponibilità e valutare la fattibilità nel metodo. Ci sono giusto in questo periodo, con scadenza 31 Gennaio 2022, risorse messe a disposizione da bandi pubblicati dalla Autorità Regionale per la garanzia e la Promozione della Partecipazione a cui il comitato, se possibile insieme alla Consulta di frazione e all’Amministrazione Comunale, in una sinergia operosa, intende accedere. Sarebbe un vero peccato perderle".

Fonte: Comitato Montopoli nel Cuore