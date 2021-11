Provano a occupare il Liceo Michelangiolo, interviene la Digos

Hanno provato a entrare a scuola con l'intento di occuparla, ma è arrivata la Digos. Nella notte tra lunedì 22 e lunedì 23 novembre un gruppo di studenti ha fatto irruzione al Liceo Michelangiolo di Firenze, la volontà era occupare l'istituto. I giovani avrebbero desistito all'arrivo della polizia. Questa mattina tuttavia gli alunni non sono entrati a lezione e al momento sono riuniti in assemblea nella vicina piazza D'Azeglio, sempre per decidere se far scattare un'occupazione.

Occupata da questa mattina la succursale del liceo Machiavelli di piazza de' Frescobaldi, dove al momento sarebbero in corso tentativi di mediazione da parte del dirigente scolastico e degli agenti della Digos della questura. Proteste anche al Cellini Tornabuoni, gli studenti sono riuniti in assemblea all'esterno dello stabile.