Spaccio a Scandicci, un 26enne di origini nigeriane finisce in manette. Nel quartiere Monti i carabinieri hanno sorpreso il giovane e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di circa venti ovuli. Li aveva nascosti in bocca e tra i vestiti, contenevano eroina per circa trenta grammi. Il giovane è stato dunque messo in manette e adesso si trova in carcere a Sollicciano.