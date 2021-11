Pesca ricreativa notturna: multati due pescatori subacquei

È costata 3mila euro ciascuno la pesca ricreativa notturna di due pescatori subacquei scoperti ieri dalla Guardia costiera di Piombino. La normativa consente l'effettuazione di questo tipo di pesca solo dall'alba al tramonto. I due, inoltre, avrebbero anche intralciato l'attività ispettiva.

I militari stavano effettuando un servizio di vigilanza sulla spiaggia di Pratoranieri quando hanno individuato i due sub in mare, anche grazie alla luce di alcune torce, intimando loro di uscire dall'acqua per procedere ad un controllo. I due avrebbero tentato di allontanarsi ributtando in mare quanto pescato.