Riparte la protesta delle ex operaie Piaggio: occupato tetto del Sant'Anna a Pontedera

È tornato a manifestare il gruppo di storiche precarie della Piaggio, per il mancato rinnovo del contratto stagionale a causa del Decreto dignità. Le operaie, la cui assunzione non è rinnovata da tre anni, già nel febbraio 2020 occuparono per giorni il tetto di Palazzo Blu a Pontedera e questa volta hanno occupato il tetto del Polo Sant'Anna a Pontedera. Il Polo si trova proprio sul viale Piaggio, di fronte alla sede della multinazionale.

Stesso copione, a distanza di quasi due anni, sempre per il mancato rinnovo del proprio incarico. Alcune delle ex lavoratrici nuovamente in rivendicazione per il diritto all'assunzione, hanno lavorato nell'azienda casa della Vespa per 15 anni. E dopo anni di lavoro, fanno sapere le contrattiste a termine dal tetto dei laboratori di ricerca, "non si può e non si deve tornare a casa senza un posto fisso". Secondo le manifestanti l'azienda avrebbe sempre sostenuto che la decisione del mancato rinnovo non era "una discriminazione di genere, ma solo una decisione dovuta al Decreto dignità e perché non poteva assumere". Adesso però, come continua la lavoratrice Samanta Baunto, "Piaggio ha annunciato il rinnovo di alcuni contratti a termine e la stabilizzazione di 50 lavoratori ma noi, ancora una volta non ci siamo".

Le operaie dall'alto del viale sul retro della stazione ferroviaria, chiedono spiegazioni in merito ai posti di lavoro: "Non ci fermeremo fino a quando non sarà fatta giustizia per tutti i precari usa e getta di oggi e di domani" affermano.

Potere al Popolo Pisa: "Porta chiusa dal 2018"

"Siamo di fronte ad una azienda che, pur super finanziata dallo Stato italiano e dalla Regione Toscana, pur dichiarando utili milionari ogni anno, continua a tenere chiusa la porta alle contrattiste e ai contrattisti a termine ai quali nel 2018 non è stato rinnovato il contratto, nonostante precisi accordi pregressi" sostiene Potere al Popolo Pisa in una nota. "La lotta delle lavoratrici e dei lavoratori è stata sino ad ora ignorata da un sistema sindacale evidentemente asservito alle ragioni aziendali, ma non a quelle del benessere di chi si suda ogni giorno un magro salario e della comunità del territorio che circonda la fabbrica. Solo l’Unione Sindacale di Base ha sostenuto, in questa battaglia dura e lunga, queste lavoratrici e lavoratori, continuando una mobilitazione che ha un solo obiettivo: la riassunzione immediata di tutte e tutti. Potere al Popolo è stato e sarà al fianco di questa lotta" si conclude la nota.

Mozione in Consiglio regionale, Galletti (M5S): "Le istituzioni non si dimentichino di queste donne lavoratrici"

Oggi, giovedì 25 novembre, è in corso la seduta del Consiglio regionale. In Aula ha preso parola Irene Galletti, Capogruppo Movimento 5 Stelle per informare il Consiglio dell'occupazione del tetto del Polo Sant'Anna Valdera, chiedendo che venga votata la mozione M5S in loro favore.

"Faccio questo appello per portare la mia solidarietà a queste donne precarie e per stimolare ad un’ulteriore riflessione tutti i capogruppo che non avessero ancora visto o valutato la nostra mozione. Perché oggi, in coincidenza con una seduta dedicata al dramma della violenza di genere, si presenta un altro dramma, sempre a carico delle donne: quello legato alle gravi difficoltà per l’occupazione femminile" afferma Galletti nell'Aula che oggi ricorda la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si terrà il 25 novembre.

"Chiediamo che questo nostro impegno venga portato urgentemente all’attenzione dell’Aula e sia confermato con un voto positivo. Siamo disposti ad accettare emendamenti costruttivi e a fare quanto è necessario purché queste donne abbiano la loro opportunità di stabilizzazione e non siano dimenticate dalle istituzioni" conclude la Capogruppo M5S in Consiglio regionale.