Sarà operativo a Lastra a Signa il nuovo Piano operativo comunale

Il nuovo Piano operativo comunale diventerà efficace dal prossimo 17 dicembre. Si è concluso infatti con l’ultimo passaggio in Conferenza paesaggistica il lungo iter di approvazione del Piano (che aveva ottenuto anche l’ok del consiglio comunale lo scorso 29 settembre).

La Conferenza, che si è riunita lo scorso 2 novembre, alla presenza di Regione e Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha espresso ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di piano del PIT-PPR (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale) parere positivo alla verifica di conformazione del Piano operativo del Comune di Lastra a Signa.

Successivamente l’avviso di approvazione del Piano Operativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) il 17 novembre. Pertanto, dopo 30 giorni, a partire dal 17 dicembre perderà efficacia il Regolamento urbanistico vigente e diventerà efficace il nuovo Piano e, ai sensi dell’art. 9 c. 1 del DPR 327/2001, decorreranno i vincoli preordinati all’esproprio apposti dal Piano stesso.

Ricordiamo infine che in sede di passaggio in Conferenza paesaggistica è stato rilasciato parere positivo al Piano concludendo i lavori alle seguenti condizioni: la verifica di conformità al PIT-PPR della progettazione delle previsioni dei Piani attuativi si dovrà attuare tramite Conferenza di servizi indetta dalla Regione con la partecipazione del Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 23 della Disciplina di piano del PIT-PPR e il parere della Soprintendenza formulato nel procedimento autorizzatorio paesaggistico per gli interventi diretti continua ad avere natura obbligatoria e vincolante.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa