Taglia piazza della Repubblica in auto, non aveva mai preso la patente

Ha attraversato piazza della Repubblica a Firenze in pieno pomeriggio incurante dell’area pedonale. È successo sabato scorso; il conducente è stato prontamente bloccato dalla Polizia Municipale presente in piazza e per lui è scattata la maxi sanzione. Si tratta di un cittadino straniero a bordo di una Citroen C3.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, 31 anni, era senza patente perché mai conseguita e che era già stato multato per lo stesso motivo nel 2013. L’auto è risultata sua in comproprietà con la moglie. Gli agenti l’hanno sanzionato con un verbale da 5.100 euro per guida senza patente; per la moglie è invece scattata la multa per incauto affidamento del veicolo (397 euro) mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo per tre mesi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa