Tajani (Forza Italia) minacciato sui social, solidarietà dalla Toscana

Minacce sui social sono state rivolte oggi al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, da presunti no vax e no Green pass. Il coordinatore di FI ha scritto su twitter "la violenza e le minacce di morte non mi spaventano. La salute degli italiani viene prima di tutto - prosegue - andiamo avanti con vaccini e green pass".

Dalla Toscana, a sostegno di Tajani, arriva il messaggio di Marco Stella, capogruppo Forza Italia in Consiglio regionale. "Ancora una volta, a tre settimane di distanza, l'on. Antonio Tajani riceve minacce di morte semplicemente vergognose, frutto di un clima avvelenato da pochi facinorosi, che trovano sempre dei pretesti per mettere la violenza in prima fila, incapaci di un confronto democratico e di rispettare le leggi" afferma in una nota Marco Stella. "Siamo tutti dalla parte dell’amico Antonio Tajani, certi che né lui né nessuno di noi si lascerà intimidire dalle minacce, non indietreggiamo di un passo. Esprimiamo solidarietà incondizionata - dichiara infine il capogruppo di Forza Italia - ad Antonio Tajani, uomo perbene, serio, rispettoso, mai sopra le righe e personalità di tutto rispetto che onora e serve il Paese da tempo".