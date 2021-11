Teatro, 'Strega bistrega' a Santa Maria a Monte

Grande successo per Il Baule dei sogni che ha debuttato sabato scorso al teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

Il secondo appuntamento, sabato 27 novembre, propone lo spettacolo Strega bistrega della compagnia Ruotalibera Teatro.

La protagonista dello spettacolo è una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia ignorante anche lei, ma curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più.

Adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Il programma prosegue sabato 4 dicembre Le avventure di Pesce Gaetano di Giallo Mare Minimal Teatro. Si riparte sabato 15 gennaio con I brutti anatroccoli della Compagnia teatrale Stilema, sabato 22 Storie con le gambe di Associazione Teatro giovani e Teatro Pirata, ultimo appuntamento sabato 29 gennaio Il vecchio e il mare de I Guardiani dell’oca.

Gli spettacoli del sabato a Santa Maria a Monte iniziano alle 16.30.

Domenica 5 dicembre alle 17.00 si apre Il Baule dei sogni anche al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno Spegni la luce, una produzione de La Piccionaia. Il programma del Baule al Verdi prosegue domenica 12 dicembre con Abbracci di Teatro Telaio; si va poi a gennaio con due produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro domenica 16 gennaio La regina delle nevi e domenica 23 Le avventure di Pesce Gaetano.

Gli spettacoli al Verdi iniziano alle 17.00.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli il sabato a Santa Maria a Monte e la domenica a Santa Croce, in orario pomeridiano.

La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa