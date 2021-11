Triangolare di calcio contro la violenza sulle donne a Firenze

Stasera, martedì 23 novembre, alle 19, al Guelfi Sport Center via del Perugino si terrà “Mettiamo la violenza fuorigioco” torneo triangolare di calcio in favore dell’associazione Artemisia promosso dalla Associazione Duccio Dini Onlus in collaborazione con il Quartiere 4.

Sarà presente l’assessore allo sport Cosimo Guccione.

La partita fa parte degli eventi sportivi della rassegna culturale “Filo rosso” in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Parteciperanno le squadre femminili di Sancascianese e Lebowski insieme alla prima squadra maschile della F.C. Duccio Dini, che si mischierà insieme alle giocatrici per dare un bel messaggio di rispetto e parità dei sessi.

L’iniziativa è ad ingresso libero (necessario il Green Pass) e vi sarà, per tutti, l’opportunità di effettuare donazioni in favore di Artemisia Centro Antiviolenza.

A dare il calcio d’inizio saranno due calciatrici, entrambe toscane, della Fiorentina Womens, Serena Ceci e Valery Vigilucci.

“Filo Rosso quest’anno è una rassegna più intensa e ricca che mai grazie anche alle iniziative sportive. Questa di oggi – spiegano il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni ed il presidente della Commissione Sport e Politiche giovanili del Quartiere 4 Marco Burgassi – è davvero molto bella e siamo sicuri che passerà, da parte di tutti i partecipanti, un messaggio forte e chiaro contro la violenza e contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere.

Grazie in particolare all’associazione Duccio Dini per averla proposta e organizzata ed alla Uisp Firenze ed ai Guelfi per la riuscita dell’evento”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa