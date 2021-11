Anfiteatro di Volterra, dalla Regione 500mila euro

«Cinquecentomila euro è il contributo straordinario per il triennio 2020 -2022 destinato al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'Anfiteatro romano. Ai primi 250.000 euro già erogati, ne seguiranno altri 250.000, suddivisi tra il 2021 (90.000) ed il 2022 (160.000). Si tratta di un contributo importante per la città di Volterra, definita la “Pompei Toscana”. L’anfiteatro romano è un opera di epoca augustea scoperta nel 2015 che merita di essere valorizzata, di recente visitata dal Ministro alla cultura, Dario Franceschini, che si è impegnato a trovare le risorse per completare lo scavo per cui sono stimati ancora quattro anni di lavori per un importo di cinque milioni di euro. Ricordo, inoltre, che proprio nella scorsa seduta del Consiglio regionale abbiamo approvato una mozione, di cui sono stato primo firmatario, per avviare il percorso di Volterra 2022 Città toscana della Cultura che avrà bisogno del sostegno, anche economico, della Regione. Un’occasione di crescita importante per la città che grazie al dossier “Rigenerazione Umana” avrà l’opportunità di realizzare un progetto di grande qualità creativa e innovativa, e potrà fungere da laboratorio sperimentale pe chi vorrà candidarsi al titolo a partire dal 2023». È quanto dichiara Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd in merito allo stanziamento straordinario per l’anfiteatro di Volterra all’interno della seconda variazione di bilancio per il triennio 2021/2023 approvata oggi dall’Assemblea toscana.

Fonte: Ufficio Stampa