Convocato Consiglio comunale di Montopoli: si torna a parlare di "decoro in sala consiliare"

Lunedì 29 novembre 2021 è convocato il Consiglio comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno. La seduta si svolgerà in videoconferenza alle ore 21.

Tra i punti all'ordine del giorno: bilancio di previsione finanziario 2021-2023, progetto "Baule dei Sogni" e la mozione presentata dal gruppo consiliare 'Democratici per Montopoli' ad oggetto "comportamento e decoro in sala consiliare", in riferimento alla seduta del 10 novembre scorso.