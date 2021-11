Crolla porta in faccia alla calciatrice under 15, accade a San Gimignano

La porta del campo di San Gimignano crolla durante la partita under 15 tra Pistoiese e San Gimignano e una calciatrice viene colpita in pieno volto da un palo.

Lo riporta il quotidiano 'Il Tirreno'. La partita era appena cominciata, 9 contro 9 in un campo di dimensioni ridotte rispetto a quello delle serie maggiori, e una giovane, ruolo difensore, stava correndo per raggiungere la palla quando l'ha raggiunta prima il palo che è caduto a terra.

È stata soccorsa e l'incontro è stato fermato dopo alcuni minuti. È giunto anche un chirurgo da Careggi per la ragazza, che al momento sta bene e non avrà cicatrici. La partita è stata sospesa sul risultato di 7-1 per i valdelsani. Rimane l'appello per avere maggiore attenzione nella preparazione del campo, dato che la porta è caduta a causa di una distattenzione.