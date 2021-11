Si chiamava David Volterrani il 56enne di San Miniato di cui è data la notizia della scomparsa nel bollettino covid quotidiano.

Volterrani è noto nel mondo dell'imprenditoria locale perché titolare della Cerester, azienda vinicola di Vico Wallary (tra Ponte a Elsa e La Scala).

La sua famiglia è nel settore da 3 generazioni, si legge nella presentazione dell'azienda fondata da David Volterrani nel 1994. La Cerester esporta vino sfuso e imbottigliato.

Volterrani si è formato in un istituto tecnico commerciale, prendendo parte alle attività lavorative nella cantina di famiglia. Ha viaggiato in Australia e Nuova Zelanda per prendere parte alle vendemmie in loco prima di fondare l'azienda di via Capocavallo.

L'attività della Cerester si è espansa negli anni anche verso mercati esteri come il Canada, Singapore, la Svezia e la Norvegia.