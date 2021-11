Donne e lavoro, evento e cena solidale a Avane

Venerdì 26 novembre si svolgerà l'ultima iniziativa organizzata in occasione del 120esimo dalla costituzione della Camera del Lavoro di Empoli. Si intitola 'Il lavoro delle donne nell'Empolese'. Al termine dell'iniziativa, presso la Casa del Popolo di Avane si terrà una Cena Sociale per raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza Lilith.

Introduce e coordina: Cristina Arba del Coordinamento donne Cgil Firenze. Relazione: dott.ssa Alessandra Pescarolo, dott.ssa Sandra Burchi Ricercatrice Ires Toscana. Intervengono: Brenda Barnini Sindaco di Empoli, Paola Galgani Segretaria Generale Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze.