Drappo rosso alle finestre e flashmob: Cgil Firenze contro la violenza sulle donne

Giornata contro la violenza sulle donne, 25 novembre: la Cgil fiorentina invita a esporre un drappo rosso alle finestre e partecipa al flash mob di domani in piazza Santissima Annunziata a Firenze.

IL DRAPPO ROSSO ALLE FINESTRE

Anche questo anno la Cgil Firenze col suo Coordinamento Donne, il Gomitolo perduto e Nosotras insieme vogliono porre l’accento sul preoccupante aumento del fenomeno del femminicidio. I casi di cronaca sono ormai all’ordine del giorno, si può parlare di emergenza. L’Unione Europea ritiene che l’Italia debba integrare le misure di tutela per le donne vittime di violenza.

Per ricordare tutte le vittime di femminicidio e quelle che giornalmente subiscono violenza in tutti gli ambienti famigliari e di lavoro, appendiamo e invitiamo ad appendere un drappo rosso alle finestre per manifestare la nostra vicinanza a queste Donne e così richiamando l’attenzione delle Istituzioni.

IL FLASH MOB A FIRENZE

25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne: dalle 10 alle 12 flashmob (dress code total black) in piazza Santissima Annunziata a Firenze con Cgil, Arci, Anpi, Udu, Nosotras, Libere tutte, Arcigay: il numero dei femminicidi non diminuisce, ogni anno assistiamo a una strage di donne ammazzate per gelosia e possesso. Dobbiamo tenere alta l’attenzione sull’argomento, dobbiamo chiedere interventi affinché la prevenzione venga messa al centro. Vieni anche tu in piazza, partecipa al flash mob: donne e uomini contro la violenza.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa