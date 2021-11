Festival di Letteratura per ragazzi, c'è anche l'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino

È nato per far conoscere e promuovere la lettura nelle scuole delle periferie. Ed è diventato, nel corso degli anni, una vera e propria officina di narrazione. Questo il biglietto da visita di “Scampia Storytelling”, il Festival di Letteratura per ragazzi giunto quest’anno all’8° edizione e organizzato da ICWA (Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi), che si svolgerà giovedì 25 e venerdì 26 novembre coinvolgendo in tutta Italia una decina di Istituti comprensivi.

Fra questi spicca, in particolare, l’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino (unico in Toscana), che tra giovedì e venerdì sarà tra i protagonisti del Festival con una rappresentanza di 30 classi e circa 600 bambini, che incontreranno sei autori di libri per ragazzi: Carlotta Cubeddu, Marco Dazzani, Cristina Bartoli, Luisa Carretti, Anna Cancellieri, Luciana Breggia e Barbara Pumhösel

La referente scolastica Patrizia Mazzuoli, che ha seguito con gli autori ICWA l'organizzazione del progetto, coordinerà gli incontri a scuola durante lo svolgimento delle attività.

Durante gli incontri gli autori racconteranno i loro libri e ascolteranno opinioni e voci dei giovani lettori. Fra i libri presentati ci sarà anche un libro di Icwa, appena uscito, intitolato "Dalla parte dei bambini" (Piemme edizioni, Il Battello a Vapore, 2021) una raccolta di racconti interamente dedicata ai diritti dell'infanzia e rivolta ai bambini dai 9 ai 12 anni, scritta da 20 autori diversi.

“Il festival nazionale Scampia Storytelling, che quest'anno coinvolgerá anche l'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino, unico caso in Toscana – sottolinea Cristina Bartoli, membro del Consiglio Direttivo di ICWA - rappresenta per le scuole del territorio un'importante occasione per i bambini e i ragazzi di incontrare dal vivo chi scrive per loro le storie, fare domande, esprimere idee e opinioni. Un bellissimo progetto di promozione della lettura portato avanti dall'associazione italiana degli scrittori per ragazzi (ICWA Italian Children’s Writers Association). Perché partendo dalle storie, dalla lettura dai libri, ogni bambino possa trovare conforto e la strada per costruire la propria identità, e sentirsi parte di una società più giusta che lo stimi e lo rispetti. L'associazione italiana degli scrittori per ragazzi crede molto nei benefici della lettura per lo sviluppo e la crescita dei bambini, e nel diritto di leggere che è diventato un articolo specifico ed essenziale della sua Carta dei valori, un codice etico che gli autori si sono dati e che invito a leggere per intero nel sito dell'associazione https://www.icwa.it/carta-dei-valori-icwa/1776-la-carta-dei-valori-degli-scrittori-icwa.html”

L’Istituto Comprensivo partecipa al Festival insieme a quattro scuole e istituti di Scampia (NA), all’I.C. “Paolo e Larissa Pini” di Milano, all’I.C. Varese 1 “Don Riboldi” di Varese, all’I.C. “Sandro Pertini” di Taranto, all’I.C. “Pertini/Sperone” di Palermo.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Consiglio Regionale della Campania, Comune di Napoli, Comune di Milano, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Città di Castelfiorentino, Città di Palermo, CIDI Palermo, Università degli Studi Bicocca Milano.

Questo l’elenco degli autori e delle autrici coinvolti: Michela Albertini, Cristina Bartoli, Eleonora Bellini, Elisabetta Bellotti, Silvia Bonanni, Luciana Breggia, Silvia Buda, Rosa Cambara, Giuditta Campello, Anna Cancellieri, Cinzia Capitanio, Luisa Carretti, Valentina Cavallaro, Patrizia Ceccarelli, Alessandra Cerretti, Carla Colmegna, Daniela Cologgi, David Conati, Angelo Coscia, Carlotta Cubeddu, Azzurra D’Agostino, Carolina D’Angelo, Marco Dazzani, Fulvia Degl’Innocenti, Paola Dei, Simone Dini Gandini, Claudia Ferraroli, Benedetta Frezzotti, Sofia Gallo, Lucia Giustini, Eleonora Laffranchini, Chiara Lossani, Flavia Moretti, Roberto Morgese, Marino Muratore, Laura Novello, Daniela Palumbo, Gianluca Passarelli, Chiara Patarino, Eva Serena Pavan, Annalisa Ponti, Barbara Pumhösel, Alessia Racci Chini, Livia Rocchi, Valentina Rizzi, Alessandra Sala, Isabella Salmoirago, Manuela Salvi, Gabriella Santini, Chiara Valentina Segré, Liliana Sghettini, Chiara Taormina, Valentina Torchia, Dino Ticli, Elisa Vincenzi.