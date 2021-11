Licenziamenti Carrefour, salvaguardare i livelli occupazionali: unanimità in Consiglio regionale

Gli articoli di stampa sulle procedure di licenziamento avviate dalla multinazionale francese della grande distribuzione organizzata Carrefour Italia – operante su tutto il territorio nazionale con oltre 1450 punti vendita suddivisi tra ipermercati Carrefour, Carrefour market, Carrefour express e Cash and Carry, con un volume di affari pari a 4,66 miliardi di euro nel 2020 - hanno portato Irene Galletti (M5S) a presentare una mozione, che l’Aula di Palazzo del Pegaso ha votato all’unanimità.

Con tale atto la consigliera intende far luce sulla procedura di licenziamento collettivo, formalizzata ai sindacati nelle scorse settimane, nell’ambito del confronto attivato tra le parti sul piano aziendale 2022. Tale procedura coinvolge quasi 800 lavoratori complessivi, in 9 regioni italiane, tra cui la Toscana. Da qui la richiesta di impegno, al Presidente della Giunta e all’esecutivo regionale, “ad attivarsi, di concerto con le rappresentanze sindacali, per verificare quali saranno gli effetti di questo ridimensionamento nella nostra Regione, impegnandosi a salvaguardare al contempo i livelli occupazionali, nonché le economie che si sono create attorno a tali punti vendita, relative all’indotto che ne deriva”.

Galletti (M5S): "Tutelare le economie locali dagli effetti della ristrutturazione"

“Il Consiglio regionale approva all’unanimità la mozione del Movimento 5 Stelle che impegna la Giunta toscana ad attivarsi, di concerto con le rappresentanze sindacali, per verificare quali saranno gli effetti della ristrutturazione annunciata da Carrefour nella nostra regione. Con questo atto la Giunta si impegna inoltre a salvaguardare i livelli occupazionali e le economie che si sono create attorno a quei punti vendita che potrebbero essere trasferiti in franchising. Questo tenendo conto anche degli effetti che tali operazioni avrebbero sull’indotto.” Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 stelle in Toscana, a margine del voto unanime dell’Aula.