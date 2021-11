'Mente-corpo in armonia', incontro coi genitori all'Istituto Empoli Ovest

L’istituto comprensivo Empoli Ovest organizza, per tutti i genitori che hanno i figli che frequentano la scuola dell’istituto comprensivo, un incontro gratuito che ha come scopo quello di confrontarsi sulle difficoltà emotive, relazionali, educative, ecc. attraverso un lavoro di condivisione di gruppo. La specificità dell’incontro consiste nel fatto che il lavoro proposto è di tipo psicocorporeo. Al centro ci saranno quindi le emozioni ed i vissuti dei partecipanti, la capacità di riconoscere le emozioni stesse, in modo da provare ad elaborarle e trasformarle. L’incontro sarà di tipo esperienziale e non teorico, un vero e proprio laboratorio psico-corporeo dove sarà possibile lavorare sul respiro, il rilassamento, l’espressione della rabbia e della tristezza. Saranno integrati anche esercizi relativi alle fantasie guidate ed alle meditazioni attive, in modo da favorire il recupero del senso di sé.

Come partecipare: per potersi iscrivere occorre compilare QUI. L’incontro sarà online, tramite google meet inviato sulla mail dei partecipanti. L’incontro sarà previsto per il il giorno 30 Novembre alle ore 18.30 21 Dicembre sempre alle 18.30.

Fonte: Ufficio Stampa