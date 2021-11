Murale omaggio a Dante, l'inaugurazione a Empoli

Venerdì 26 novembre, alle 12, in via della Repubblica a Empoli, si terrà l’inaugurazione dell’opera di street art “Il secondo cielo del Paradiso”, realizzata in omaggio a Dante Alighieri dall’artista Danilo Pistone, in arte Neve, sulle facciate della cabina elettrica di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) denominata “Santa Maria” e situata in via della Repubblica (altezza civico 112).

Al taglio del nastro, che si svolgerà davanti alla cabina diventata una sorta di grande “tela” artistica per un dipinto a cielo aperto, interverranno il sindaco di Empoli Brenda Barnini, l’assessore alla cultura Giulia Terreni, il responsabile centro nord E-Distribuzione Francesco Rondi, il responsabile Zona Firenze e Prato di E-Distribuzione Roberto Gelli ed il referente affari istituzionali e sostenibilità di Enel Toscana e Umbria Emiliano Maratea.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Empoli ed E-Distribuzione, che ha promosso il progetto “Le cabine del Paradiso”: da nord a sud Italia il Paradiso dantesco ha preso forma e colore sulle cabine elettriche, trasformate eccezionalmente in opere d’arte per omaggiare il Sommo poeta a 700 anni dalla sua scomparsa. Il progetto, patrocinato dal Ministero della Cultura, consiste nell’esecuzione artistica di 9 interventi murali su altrettante cabine elettriche di diverse città italiane, che rappresentano in chiave allegorica i 9 cieli del Paradiso dantesco.

Tutti i dettagli dell’opera saranno illustrati durante l’evento inaugurale, che si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme anticovid.

Fonte: Enel