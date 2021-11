Nuove unità cinofile per il soccorso in superficie e macerie, aperta la selezione di Ata-Pc Firenze

E' aperta la selezione per la formazione di nuove unità cinofile per il soccorso in superficie e macerie dell'associazione nazionale Ata-Pc, sede di Firenze.

“Un’opportunità per entrare nella grande famiglia di Ata-Pc - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, mettendo il proprio cane e il proprio tempo a disposizione delle persone disperse e in difficoltà. Un percorso per arrivare poi alla fase di formazione e diventare unità cinofila per il soccorso in superficie e tra le macerie. Ata-Pc collabora con il Parco degli animali di Ugnano, con un ruolo di grande importanza sociale specie in fase di pandemia con il servizio di supporto ai proprietari di cani in quarantena”.

Per la preselezione del percorso, l'aspirante Unità cinofila deve possedere i seguenti requisiti: cane di taglia media età minima tre mesi e massima cinque anni; certificazione veterinaria attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità all'inserimento al percorso; attestato di proprietà del cane e iscrizione all'anagrafe canina intestato al conduttore o liberatoria del proprietario del cane; libretto sanitario del cane riportante le vaccinazioni obbligatorie aggiornate; assicurazione del cane per la responsabilità civile. Per il proprietario del cane: certificato di buono stato di salute; età compresa fra i 16 anni (con autorizzazione scritta di un genitore o tutore legale) e i 60 anni. Superata la preselezione, l'aspirante unità cinofila inizierà il percorso di formazione per sostenere gli esami e brevettare il proprio cane. Per informazioni è possibile contattare il 3388053110 o scrivere a atapc.firenze@gmail.com.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa