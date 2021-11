Ps Ristorante prima Stella green Michelin, gioia a Cerreto Guidi

Le stelle Michelin fanno capolino anche nell'Empolese Valdelsa: dopo la rivelazione di ieri in conferenza stampa, Ps Ristorante di Stefano Pinciaroli a Cerreto Guidi guadagna la prima Stella verde della Toscana.

Il riconoscimento arriva in merito alla sostenibilità e l'attività di Pinciaroli è una tra le prime 15 in Italia assegnate da quest'anno. Pinciaroli è stato intervistato dal quotidiano La Nazione oggi: ha spiegato di aver appreso del merito solo durante la diretta streaming e che non si aspettava tutto ciò considerato che la riapertura nella nuova sede è avvenuta da un anno con anche il Covid di mezzo.

"Un nuovo traguardo raggiunto - commenta lo chef su Facebook -. Grazie a tutti quelli che ci hanno sempre sostenuto ed un grazie a tutte le persone con cui ho lavorato o collaborato. Le sperienze della vita ci portano a imparare sempre cose nuove e ad aumentare la fame del sapere. Grazie a tutti nuovamente". Il riconoscimento segue l'ottenimento delle Due Forchette nella Guida ai Ristoranti d'Italia 2022 di Gambero Rosso.

La politica green dei prodotti locali di Ps Ristorante ha premiato lo chef cerretese secondo i giudici Michelin, primo nell'area dell'Empolese Valdelsa (la stella Michelin più vicina è Atman a Villa Rospigliosi, a Lamporecchio), in qualche modo spodestando il dominio fiorentino delle stelle (nel capoluogo ci sono ben un 3 stelle, ossia l'Enoteca Pinchiorri, e 4 ristoranti a una stella Borgo San Jacopo, Gucci Osteria da Massimo Bottura, La Leggenda dei Frati e Il Palagio).

Tra le new entry con una stella in Toscana troviamo anche Octavin di Luca Fracassi, ad Arezzo.

La città toscana con più ristoranti a una stella rimane Forte dei Marmi: troviamo nella cittadina versiliese ben 5 ristoranti a una stella, ossia Bistrot, Lorenzo, Lux Lucis, La Magnolia e il Parco di Villa Grey. Segue Firenze (che però ha l'Enoteca Pinchiorri con il massimo riconoscimento possibile), poi Castelnuovo Berardenga nel Senese che annovera L'Asinello, La Bottega del 30 e Poggio Rosso.

Si distingue anche Viareggio con il 2 stelle Piccolo Principe e Lunasia e Romano con 1 stella.