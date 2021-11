Il pattinaggio artistico torna a Fucecchio: 500 atleti in gara al palazzetto

Dopo le edizioni del 2016 e del 2019, torna per il terzo anno a Fucecchio la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservata ai Gruppi Spettacolo e Sincronizzato 2021.

Sabato 27 e domenica 28 novembre, presso il palazzetto dello sport in piazza Pertini, sono infatti attesi circa 500 atleti che prenderanno parte alla manifestazione organizzata dalla Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport, con l’approvazione del Settore Tecnico FISR. L'evento è realizzato in collaborazione con i Comitati Provinciali AICS di Pisa e Firenze, con il Comitato Regionale AICS Toscana e con la Pro Loco e il Comune di Fucecchio. I protagonisti saranno atleti di età compresa tra i 9 e i 20 anni, provenienti da varie regioni italiane e suddivisi in 60 gruppi. Le gare si svolgeranno dalle ore 14 alle 20.30 di sabato 27 novembre per proseguire domenica 28 dalle ore 8 alle 18.

Al termine previste le premiazioni alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e dell'assessore allo sport Fabio Gargani. La manifestazione sarà ad ingresso gratuito dietro presentazione del Green pass e fino al limite di capienza previsto dalle vigenti normative.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa