Ruba cellulari e due anziani alle Cascine, arrestato

Ha portato via il cellulare a una 75enne, poco dopo è stato bloccato e arrestato. Un 26enne di origini marocchine è stato messo in manette a Firenze in zona Cascine, vicino al ponte della tramvia. Lì il giovane aveva tolto lo smartphone dalle mani della donna per poi scappare. Inseguito da un gruppo di persone, è stato visto e bloccato dalla polizia dopo una breve corsa. Durante le fasi dell’arresto il giovane ha anche tentato di disfarsi di un altro cellulare gettandolo a terra. L’oggetto è stato subito recuperato dagli agenti, che in poco tempo sono risaliti al legittimo proprietario: un 80enne che, poco prima dello scippo, era stato borseggiato mentre passeggiava al mercato delle Cascine. Entrambe le vittime sono rientrate in possesso del maltolto.