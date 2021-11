Scomparso il consigliere comunale ed ex assessore fiorentino Paolo Coggiola

E’ scomparso oggi Paolo Coggiola. Nato a Firenze nel 1942, laureato in Architettura, è stato prima consigliere comunale durante la consiliatura con sindaco Mario Primicerio e poi assessore nelle giunte di Leonardo Domenici (dal 1999 al 2008) con deleghe, tra l’altro ai Lavori Pubblici e alla Casa.

"Ho appreso con dolore la notizia della morte di Paolo Coggiola, persona mite e determinata, valido professionista e uomo politico appassionato – dichiara il sindaco Dario Nardella -. Quando ho fatto la mia prima esperienza in consiglio comunale a Firenze lui era assessore e ricordo in particolare il suo grande impegno per il recupero dell'ex carcere delle Murate, con i nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzato proprio in quegli anni dall'amministrazione di cui faceva parte. Alla sua famiglia e ai suoi amici vanno l'abbraccio commosso del sindaco e di tutta la Città di Firenze".

Professionalmente si occupò di edilizia pubblica e privata lavorando sia in Italia che all’estero. Politicamente nel 1961 si iscrisse al PSI, nel ’64 partecipò alla costituzione dello PSIUP, nel ’75 passò al PCI e vi rimane fino allo scioglimento nel 1991. Da allora promosse la costituzione di Rifondazione Comunista di cui è stato responsabile per gli Enti Locali e dal marzo 1995 all’ottobre 1998 segretario provinciale. In seguito partecipò alla costituzione del Partito dei Comunisti Italiani diventando segretario provinciale.

I funerali sono in programma sabato 27 novembre alle 10.30 alle Cappelle del Commiato.