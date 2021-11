A Empoli ecco 'Perseo', servizio antiviolenza oltre il genere

Sabato 27 novembre alle ore 10,30 al Cenacolo degli Agostiniani presso la Biblioteca Comunale di Empoli “R. Fucini” in via dei Neri, presentazione del servizio antiviolenza oltre il genere “Perseo”, voluto fortemente e organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Logos di Empoli, in collaborazione con l'Associazione Perseo di Milano e con vari professionisti del territorio Empolese-Valdelsa.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli e nasce dal confronto e con il supporto di alcune associazioni locali e nazionali che hanno condiviso la necessità di ampliare sul nostro territorio i servizi di assistenza alle persone coinvolte in episodi di violenza, tra esse Misericordia di Empoli, MdM Movimento per la bigenitorialità, ARCI Gay Firenze. Perseo offre la possibilità di ricevere un supporto psicologico, sociale e legale a tutte le persone coinvolte in situazioni di violenza con un servizio aperto a tutti e indirizzato a superare il mero e riduttivo concetto di genere, considerando tutti i soggetti implicati a vario titolo negli episodi e nelle situazioni di violenza.

Il servizio Perseo è aperto a tutti a prescindere da genere e categoria di appartenenza. Rivolgendosi in modo particolare a uomini maltrattati e maltrattanti, donne, bambini, ragazzi adolescenti, anziani e gli appartenenti alla comunità LGBT, che, per caratteristiche personali e socio-economiche, hanno difficoltà ad accedere all'offerta pubblica e a quella privata attualmente presente.

Il progetto mira a sopperire ad un vuoto assistenziale, ad oggi infatti i servizi ed i centri antiviolenza sono quasi esclusivamente rivolti al mondo femminile, creando un luogo di ascolto ed accettazione dove ognuno, al di la del genere o categoria di appartenenza, possa permettersi di portare alla luce le violenze subite ricevendo la concreta possibilità di ricevere un supporto ed un aiuto da parte di professionisti specializzati, per alleviare disagio e sofferenza psichica e tutelare i propri diritti legali e sociali. Tutti i servizi Perseo saranno forniti a prezzi sociali, calmierati rispetto a quelli di mercato, calcolati in base alla situazione socio-economica e al reddito personale del richiedente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa