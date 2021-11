Sicurezza stradale, la donazione dell'Associazione Lorenzo Guarnieri a Vigilandia

5.000 euro da destinare alla divulgazione dell’educazione stradale e sicurezza stradale. È la donazione dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus a Vigilandia. Ieri la giunta comunale ha accettato, con una apposita delibera presentata dall’assessore alla Mobilità e Polizia Municipale Stefano Giorgetti, la donazione.

“Si tratta di un gesto davvero importante per il quale ringrazio l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus – commenta l’assessore Giorgetti – con la quale l’Amministrazione collabora in molte iniziative legate alle sicurezza stradale. Vigilandia rappresenta un fiore all’occhiello nell’ambito dell’educazione e sensibilizzazione dei bambini delle scuole all’uso consapevole della strada: da anni in questa area a San Salvi la Polizia Municipale effettua le ‘prove sul campo’ nell’ambito dei progetti educativi sulla sicurezza stradale nelle scuole inseriti ‘Le Chiavi della città’ promossi dall’assessorato all’Educazione. Sono migliaia i bambini e ragazzi che ogni anno partecipano a questi progetti che vedono sia 'lezioni' teoriche in classe sia fasi pratiche con la partecipazione, a fianco degli insegnanti, di agenti di Polizia Municipale con la loro esperienza e professionalità”.

“Siamo molto contenti di vedere che a breve i lavori di ristrutturazione di Vigilandia saranno terminati e siamo felici di poter contribuire come Associazione a questo progetto – aggiunge Stefano Guarnieri vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus -. L’educazione rappresenta un tassello importante del mosaico di azioni che un’Amministrazione deve mettere in piedi per avere una mobilità cittadina più sicura per tutti.

La scorsa settimana la giunta aveva approvato un’altra delibera relativa a Vigilandia, ovvero quella relativa ai lavori di manutenzione dell’area per poco più di 136mila euro. I lavori saranno effettuati da AVR nell’ambito del Global Service, e saranno conclusi entro l’anno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa