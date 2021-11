Sopralluoghi nelle frazioni di Lucca, assessore Simi fa tappa a Deccio di Brancoli

Sopralluoghi mensili nelle zone più periferiche del territorio: Comune, Polizia Municipale e Sistema Ambiente insieme per risolvere le criticità e ascoltare la cittadinanza. Nei giorni scorsi, infatti, l’assessora all’ambiente e alla sicurezza, Valentina Simi, ha svolto un sopralluogo a Deccio di Brancoli accompagnata da alcuni agenti del nucleo di prossimità della Polizia Municipale e da un operatore di Sistema Ambiente. All’incontro hanno partecipato anche alcuni residenti della frazione. A Deccio di Brancoli è stato portato a termine l’intervento di messa in sicurezza della cappella all’interno del piccolo, ma prezioso, cimitero, sono state asfaltate le strade che portano al centro abitato e sono state ripulite le zanelle lungo le carreggiate per consentire il defluire delle acque.

"Incontri di questo tipo - ha commentato Simi - sono fondamentali per capire le reali esigenze dei cittadini e per dimostrare che l’amministrazione si è posta, da sempre, in ascolto. Siamo contenti di come abbiamo trovato la frazione: pulita, curata, amata dai suoi cittadini. Nell’occasione abbiamo rimosso una piccola discarica in prossimità del cimitero: l’operatore di Sistema Ambiente ha provveduto prontamente a raccogliere il materiale che si trovava nella scarpata. Frazioni così lontane dal centro hanno esigenze particolari che richiedono interventi mirati e rapidi: si tratta spesso di piccoli lavori, di manutenzioni, di cure e attenzioni che, con poco sforzo, riescono a migliorare notevolmente la qualità della vita degli abitanti. Ringrazio, quindi, non solo i tanti cittadini che giorno dopo giorno dimostrano il loro amore per la loro casa, ma anche gli operatori di Sistema Ambiente, sempre attenti e tempestivi nei loro interventi, e gli agenti della Polizia di Prossimità, che per primi riescono a intercettare i bisogni e le necessità dei territori che pattugliano".

I sopralluoghi sono un appuntamento fisso per l’amministrazione comunale che, periodicamente, visita le frazioni per stringere ancora di più il legame con la cittadinanza. Il prossimo è previsto nel mese di dicembre.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa