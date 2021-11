Trasporto sanitario, il nuovo regolamento su autorizzazioni e vigilanza

Approvato lo schema di regolamento attuativo dell’articolo 6 della legge regionale 83 del 30 dicembre 2019, relativo alla “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario”.

Il documento, proposto dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e approvato dalla giunta, indica i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso devono possedere, nonché i requisiti e i percorsi formativi obbligatori per soccorritori e formatori, e la formazione specifica riservata agli autisti per la guida delle autoambulanze.

Il testo, la cui versione definitiva e aggiornata fa seguito a momenti di confronto e condivisione anche con gli stessi rappresentanti delle associazioni, contiene dieci articoli e tre allegati, in cui si concentra la disciplina sostanziale della materia, che prevede anche indicazioni per la composizione minima dell’equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende sanitarie locali; il funzionamento del nucleo tecnico permanente; gli obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione; i termini di adeguamento ai requisiti; l’entrata in vigore del regolamento (il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana).