Un open day per conoscere la scuola della ceramica di Montelupo

Sabato 27 novembre la Scuola di Ceramica di Montelupo apre le porte al pubblico per farsi conoscere e presentare le proprie attività e corsi. Un’occasione per vedere dimostrazioni dal vivo, parlare con gli istruttori della Scuola, visitare gli ambienti e i laboratori che si estendono per circa 1000 metri quadri, in via Gramsci 8 a Montelupo.

La Scuola di Ceramica fa parte del Centro Ceramico Sperimentale gestito insieme dal Comune di Montelupo, Colorobbia Italia e la Fondazione Vittoriano Bitossi.

Un esempio reale di collaborazione tra un ente pubblico e una società privata che, in poco più di nove mesi di attività nel 2021, ha visto la partecipazione ai propri corsi di ceramica di circa 100 allievi. Tutti i corsi sono tenuti da professionisti del settore, in gran parte provenienti dalle aziende ceramiche del territorio.

Anche per questo la Scuola riesce ad offrire un’esperienza unica nel panorama ceramico regionale e nazionale.

Un open day organizzato in 4 tour in diversi orari della giornata, su prenotazione: 10:00, 11:30, 15:00, e 16:30.

Per visitare la Scuola e partecipare è facilissimo: basta scrivere un'email a info@scuolaceramica.com oppure chiamare al numero 0571 1590007 indicando la fascia oraria preferita per la visita. È richiesto il green pass per l'accesso.

Per chi non riuscisse partecipare alle visite in presenza sarà organizzata una diretta streaming che consentirà di assistere virtualmente all'illustrazione del programma per il 2022 e vedere, attraverso vari video, i locali in cui saranno organizzati i corsi.

L'appuntamento streaming è per le ore 15:00 e per le modalità di accesso alla piattaforma online basta contattare la Scuola tramite email o per telefono.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa