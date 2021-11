Unione Empolese Valdelsa, mozione FI per le donne afghane

Si è svolta nella giornata di ieri il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Nel corso dei lavori il gruppo consiliare Forza Italia ha sottoposta all’attenzione del Consiglio una Mozione in merito alla “Tutela dei diritti delle donne afghane”.

E’ a tutti tristemente nota la condizione disastrosa in cui il popolo afghano attualmente versa a seguito del ritiro delle forze occidentali. Un patrimonio di libertà e di diritti faticosamente costruita negli anni è andata in fumo repentinamente, lasciando il posto ad un ben diverso clima in tema di rispetto dei più elementari diritti civili. Diritti civili che per gli occidentali sono questioni acquisite e “normali” e la cui vigenza e rispetto è per questa ragione data per scontata, ma che purtroppo in larga parte del mondo sono soltanto un miraggio.

In questo contesto di sfacelo morale e materiale, in cui la popolazione afghana attualmente versa, le donne sono per diverse ragioni certamente le persone a risultare più esposte. Sono le donne a risultare le più colpite dalla quotidiana violenza e repressione delle libertà in atto nel paese. Donne afghane che sono così colpite sotto ogni profilo esistenziale, sia come individui in assoluto che come madri, come spose e come libere persone che aspirano ad una vita da vivere laicamente nel rispetto di tutti.

La mozione è stata presentata da Forza Italia su sollecitazione di “Azzurrodonna” della provincia di Firenze, organizzazione femminile del Movimento, sempre attenta a questioni importanti che riguardano le donne e la condizione femminile in generale. Sollecitazioni che il gruppo consiliare di Forza Italia in seno all’Unione dei Comuni ha fatto proprie vista l’importanza e l’attualità.

Ringrazio la collega Sabrina Ramello per l’esposizione dei temi della Mozione da lei effettuata e tutti i consiglieri di tutti i gruppi presenti in Consiglio che hanno dato l’assenso ai contenuti del documento, che a seguito della votazione è stato approvato dal consesso consiliare all’unanimità dei voti.

Giuseppe Romano - Capogruppo Forza Italia Unione Comuni Empolese Valdelsa