"UnITI per le donne", il Marconi di Pontedera si colora di rosso contro la violenza

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2021, il 25 novembre, l’ITI Marconi si colorerà di rosso.

Le studentesse e gli studenti dell’Associazione “Teresa Mattei”, coordinati dalle prof.sse Caponi, Cerretini, Gori e Puma hanno organizzato un evento che si svolgerà a conclusione di un percorso di lettura e approfondimento realizzato nelle classi.

Per i corridoi della scuola saranno disposti fili rossi che uniranno le riflessioni e i pensieri degli studenti e delle studentesse. I fili rossi staranno a significare la relazione tra donne, la loro capacità di tessere legami, di unirsi, di fare rete, di prendersi cura e di aiutarsi reciprocamente per contrastare la dominazione maschile e il patriarcato, che vorrebbero invece le donne isolate e sole; ma d’altra parte simboleggeranno anche i rapporti tra ragazzi e ragazze, che saranno gli uomini e le donne del domani, con i quali bisogna lavorare per contrastare il fenomeno della violenza maschile sulle donne, di cui il femminicidio è solo la punta di un iceberg.

Inoltre tutto il personale e gli studenti indosseranno mascherine rosse fornite dall’istituto. A partire dalle ore 10,30 si terrà poi un incontro sul piazzale antistante la scuola, che si svolgerà secondo il seguente programma:

SALUTI INIZIALI

Prof. Pierluigi Mario Robino, Dirigente scolastico ITI G. Marconi

INTERVERRANNO

Dott.sse Lorella Giglioli e Valeria Paganelli, Psicologhe e Psicoterapeute, Centro aiuto donna “Lilith”

Prof.ssa Daniela Bernardini, Associazione “Teresa Mattei”

Letture e riflessioni a cura dell’Associazione “Teresa Mattei”

Durante tutta la mattinata infine sarà presente uno stand informativo dell’Associazione per il tesseramento 2021.

Fonte: ITI Marconi Pontedera