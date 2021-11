Colletta alimentare, torna l'iniziativa anche a Castelfiorentino

Da 25 anni è l’iniziativa solidale più partecipata d’Italia. Si tiene in un sabato come tanti, in cui si fa la spesa per la propria famiglia, e si approfitta dell’occasione per fare una 'piccola spesa' a beneficio di chi è meno fortunato di noi. E’ la giornata della Colletta alimentare, evento promosso dal Banco Alimentare l’ultimo sabato di novembre nei supermercati che aderiscono all’iniziativa, e che si svolgerà per l’intera giornata di sabato 27 novembre anche a Castelfiorentino.

Promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e dalla Misericordia di Castelfiorentino in collaborazione con il Comune e le associazioni che metteranno a disposizione i propri volontari, la giornata della Colletta alimentare avrà quest’anno come testimonial a livello nazionale il calciatore Giorgio Chiellini, il quale ha voluto lanciare un appello alla generosità degli italiani, invitandoli a recarsi negli 11.000 supermercati aderenti all’iniziativa.

Il meccanismo della colletta alimentare è semplice: all’ingresso di ogni supermercato, un volontario (munito di pettorina e green pass) sarà presente per consegnare una busta della spesa a chi lo desidera, da utilizzare per acquistare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati, tonno e carne in scatola, pasta, olio, legumi, pelati, ecc.. La busta della spesa sarà restituita poi al volontario all’uscita del supermercato. Tutti i prodotti saranno poi distribuiti alle famiglie bisognose attraverso le 7.600 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare.

A Castelfiorentino, la Colletta Alimentare verrà fatta nei seguenti supermercati: Carrefour (via Togliatti), Penny (via Cerbioni, pressi loc. Cambiano), Di Più (loc. Pesciola), Ekom-Sk (loc. Malacoda), Lidl (loc. Praticelli).

Le associazioni che supporteranno la Misericordia con i loro volontari sono le seguenti: Caritas, AVO, Auser Filo Argento, Casa Famiglia, semplici cittadini. Alla giornata della “Colletta Alimentare” ha aderito anche il Comune di Castelfiorentino, che ha voluto rinnovare l’invito alla cittadinanza a partecipare a questa iniziativa di solidarietà.

"Fare la spesa per chi ha bisogno – osserva Alessandro Tafi, Assessore alle Politiche sociali – è un gesto nobile, indicativo della sensibilità nei confronti di chi si trova in difficoltà. La nostra comunità ha sempre dimostrato grande spirito di partecipazione in queste occasioni, e ci auguriamo che anche quest’anno i cittadini rinnovino la loro disponibilità a fare un po’ di spesa per chi ha bisogno, ognuno per quello che può, naturalmente. Colgo l’occasione per ringraziare la Misericordia, le associazioni, i supermercati e i volontari che mettendo a disposizione un po’ del loro tempo libero hanno già offerto un esempio dello spirito più autentico di questa raccolta".

E non finisce qui. Da domenica 28 novembre fino al 5 dicembre sarà inoltre possibile presso il Carrefour di Castelfiorentino proseguire la colletta alimentare con la modalità delle apposite card che verranno poi convertite in cibo da distribuire alle famiglie bisognose.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa