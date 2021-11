Consiglio comunale Certaldo, si parla di panchine blu e debito fuori bilancio

Consiglio comunale ordinario del 30 novembre 2021 alle ore 18,30, in prima convocazione, e alle ore 19.30 in seconda, in presenza negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

3. VERBALI SEDUTE Consiglio Comunale straordinario del 12 e 28 ottobre 2021 – Lettura e approvazione

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

4. DELIBERA - Revoca del presidente del Consiglio Comunale - Presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini – Certaldo

5. DELIBERA – Bilancio Preventivo 2021/2023 - Variazione

6. LITI: Ricorso dinanzi il giudice di pace di Empoli – causa R.G. n. 545/2020 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. n. 194 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267

MOZIONI

7. MOZIONI - Diritto alla bigenitorialità. Panchina blu. Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

8. MOZIONE - Diffusione del numero 1522 per mezzo di scontrini nelle attività commerciali, nelle farmacie e presso i parcheggi del comune di Certaldo - Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

9. MOZIONE - Revisione dell’offerta della cosiddetta zona controllo sosta (zcs) - Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

