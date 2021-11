Una task force al femminile ideata da Fidapa San Miniato

Fidapa BPW Sezione San Miniato si unisce alla celebrazione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Il 25 novembre 2021 si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Parlare ancora oggi di violenza di genere è molto significativo. Sta a rappresentare che la società odierna, nonostante la presa di coscienza e di consapevolezza su questa tematica, ha ancora insite in sé le radici di una profonda debolezza e discriminazione, che purtroppo minacciano la sicurezza e la autenticità della donna in quanto essere umano.

La Fidapa BPW Italy si fa portavoce, da anni, della volontà e dell’impegno nel combattere ogni tipo di atto o episodio volto a alimentare il divario tra genere.

Citiamo le bellissime parole tratte dalla lettera della Presidente Nazionale Fiammetta Perrone: “La Fidapa BPW Italy, anche attraverso l’adesione alla Campagna Internazionale “He for She” di UN Women, si propone di costruire una narrazione del cambiamento che riesca a parlare agli uomini con parole nuove e condivise. (..) Bisogna superare lo stereotipo che nega la capacità di cura maschile e far capire ai giovani uomini che scoprire la bellezza di vivere le emozioni non è qualcosa da donne, ma la strada della condivisione di esperienze e responsabilità bellissime.”. Dobbiamo quindi lavorare con i giovani del presente, e costruire insieme ad essi un domani più coeso, che passi attraverso il concetto di amore, rispetto e uguaglianza.

Fidapa BPW Italy si propone inoltre di istituire, nel biennio 2021/2023, cinque Task Force per incentivare e valorizzare il contributo delle donne in tutte le dimensioni: dalla comunicazione, all’innovazione, al lavoro impresa, alla salute e alla violenza.

La FIDAPA San Miniato si unisce al messaggio della Presidente e all’impegno nel contrastare la violenza di genere. Come preludio alla giornata del 25 novembre, la nostra associazione ha preso parte attivamente alla tavola rotonda sul tema “Le donne di oggi, tra successi e difficoltà”, assieme al Centro Anti Violenza Frida, al Centro Aiuto Donna Lilith e al Soroptimist International d'Italia Club Valdarno Inferiore.

L’incontro è stato organizzato dal Comune di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione e si è tenuto domenica 21 novembre presso il Palazzo Grifoni di San Miniato, nell’ambito degli eventi di Mostra Tartufo 2021. Sono stati portati interessanti spunti di riflessione che hanno analizzato, sotto molteplici sfaccettature, le difficoltà che la donna incontra, ancora oggi, nel condurre la propria vita sociale, tra famiglia e lavoro.

La socia nonché ex-presidente della nostra associazione Vanessa Valiani è stata una delle relatrici dell’incontro e ha affrontato il tema della donna nell’imprenditoria, anche attraverso la sua personale esperienza di donna nella carriera professionale. Significativa è stata la sua riflessione sul valore della famiglia, che contribuisce a fortificare la donna e a renderla più sicura di sé nell’approccio futuro verso la società. Non è mancato naturalmente il confronto sul tema della violenza sulla donna, discusso e approfondito da Lorella Giglioli dell’associazione Lilith che è molto attiva sul territorio per fornire supporto alle donne vittime di tali abusi. Insieme, dobbiamo dire NO alla violenza in ogni sua forma e impegnarci sempre più alla creazione di un presente fatto di condivisione, rispetto e uguaglianza.

Fonte: Fidapa BPW San Miniato