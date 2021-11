Lavori Acque a Certaldo, divieto di transito in via San Martino a Maiano

Il Comune di Certaldo comunica che, nella giornata di lunedì 29 novembre 2021, sarà istituito il divieto di transito, eccetto residenti, mezzi di soccorso, di polizia e veicoli occorrenti ai lavori, in via San Martino a Maiano, in località Pino Poggiola n° 682.

Lo stop al traffico, previsto dalle 8.30 alle 18 come stabilito con ordinanza numero 166 del 23 novembre 2021, è reso necessario per l'esecuzione di un nuovo allaccio idrico a cura del gestore del servizio idrico integrato Acque SpA: lo svolgimento dei lavori, come spiegato da Acque Spa, comporta infatti l'ingombro della carreggiata con mezzi meccanici.

I provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale sono necessari per consentire il corretto svolgimento dei lavori, a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

Fonte: Acque Spa