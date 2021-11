Libri a Pacchi, il circolo di Fucecchio organizza 6 appuntamenti letterari

Si chiama "Libri a Pacchi" la rassegna culturale promossa dalla Casa del Popolo di Fucecchio - Circolo Arci G. Pacchi. Sei appuntamenti letterari con la presenza degli autori con libri di ogni genere.

Iacopo Melio con "Tutti i fiori che sei" aprirà la rassegna sabato 27 novembre alle ore 17:00, presenterà Manuele Vannucci.

Dodici racconti, dodici storie diverse che rappresentano degli insegnamenti che l’autore, dopo un anno difficile che lo ha visto in ospedale a causa del covid, ha voluto regalare alla sorella Costanza così come a tutti i giovani.

Classe 1992, Melio, persona con disabilità motoria, ha ottenuto nel 2014 un risalto mediatico internazionale, con la sua campagna di sensibilizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche denominata #vorreprendereiltreno, che lo portò, l’anno successivo, a fondare l’omonima Associazione, per portare avanti progetti inerenti alla disabilità e non solo.

Nel corso di questo primo evento verrà inaugurata la nuova sala Emergency con la presenza dei rappresentanti locali dell'associazione.

Sarà presente un rappresentante dell'amministrazione del Comune di Fucecchio.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. I posti sono limitati, per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

Ogni evento sarà accompagnato da un aperitivo.

Di seguito il programma completo della rassegna:

- venerdì 11 dicembre ore 21:00, "In fondo basta una parola" con l'autore Saverio Tommasi, presenta Irene Pagliaro;

- sabato 8 gennaio ore 17:00, "Voglio solo tornare a studiare" con l'autore Marco Vassalotti, presenta Sandro Buggiani;

- sabato 22 gennaio, "Il golpe borghese", con l'autore Francesco Catastini, presenta Matteo Albanese;

- sabato 5 febbraio ore 17:00, "Estate italiana", con l'autore Sergio Nelli, presenta Mauro Giani

- sabato 19 febbraio ore 17:00, "La lingua che cambia", con l'autrice Manuela Manera, presenta Rachele Cinerari.