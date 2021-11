Quanti VIP alla Mostra del Tartufo, weekend da gran finale

25

"Damiano Carrara, hai impegni per domenica 28 novembre?". Magari per assaggiare le sue creazioni 'tartufate'.

Un invito che sarebbe l'ennesima ciliegina sulla torta, è proprio il caso di dirlo, per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi che si appresta a entrare nel suo ultimo weekend di festa, sabato 27 e domenica 28 novembre.

Lo chef lucchese, salito alla ribalta delle cronache nazionali per Bake Off Italia e altri programmi tv in cui mostra le squisite torte e creazioni, ha creato un dolce al tartufo di San Miniato. Un globo dorato con i continenti disegnati proprio dalle scaglie di tuber magnatum pico.

La creazione è una mela verde in osmosi di calvados (liquore alla mela) con gel di mela gold rosè e mousse morbidissima al tartufo bianco di San Miniato, ed è disponibile nel suo Atelier Carrara.

Se Carrara ha omaggiato così la Mostra, l'organizzazione della Fondazione San Miniato Promozione ha omaggiato altri personaggi famosi in questi primi due weekend.

Basti pensare al riconoscimento di Ambasciatore del Tartufo nel Mondo per Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan, e per le altre due 'colonne', Paolo Maldini e il mister Stefano Pioli.

E ancora la visita di Giorgio Panariello, comico e attore, che ha messo il cappello da chef per promuovere la risottata al tartufo gratis in piazza, evento che ha avuto un grande successo.

Domenica verrà nominata ambasciatrice anche Agnese Pini, giovane direttrice della Nazione e alle 18 sarà il momento delle premiazioni per gli altri attori principali della mostra: i tartufai che hanno scovato i tartufi più grandi per la 50esima edizione dell'evento.

San Miniato Promozione offrirà il Tartufo d'Oro al tartufo più grande trovato finora nel territorio delle colline sanminatesi, mentre dalla Pro Loco arriverà il Tartufissimo al tartufo più grande esposto alla mostra.

Ma il vero protagonista della Mostra Mercato sei tu: non perderti l'ultimo fine settimana di festa nel centro storico di San Miniato.