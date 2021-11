"4mila imprese ferme per il Decreto Antifrodi": la denuncia di CNA Empolese Valdelsa

Una tegola caduta improvvisamente sulla testa di tutte le imprese del comparto: quasi 4mila nell’Empolese Valdelsa, il 26% di tutte quelle della Città Metropolitana di Firenze.

È l’effetto del decreto anti frodi varato dal Governo due settimane fa che, di fatto, sta paralizzando un comparto già in difficoltà, in calo numerico da oltre un decennio, con una forte accelerata dall’inizio pandemia (-5,21% di imprese e -6,58 per le sole artigiane dal 2020 al 2021 nella Città Metropolitana), che stava respirando una boccata d’ossigeno con il sistema dei bonus: non solo 110%, ma anche i bonus-casa tradizionali, il 50% sulle ristrutturazioni edilizie e l'ecobonus al 65% per esempio.

“Buono l’intento, pessima l’attuazione, con un aggravio di burocrazia ed effetti che stanno paralizzando i cantieri” commenta Fabio Bianchi, presidente CNA Empolese Valdelsa.

La norma ha infatti introdotto anche per tutti i bonus edili (non solo superbonus 110) due nuovi passaggi necessari per ottenere tanto gli sconti in fattura, che per poter cedere i crediti agli intermediari: l’obbligo del visto di conformità, rilasciato da commercialisti e Caf e quello di asseverazione della congruità delle spese per ogni intervento, in base a tariffari regionali che non sono però aggiornati, risultando, ad oggi, del tutto fuori mercato.

“Si arriva così al paradosso che per sostituire una semplice caldaia o anche solo una finestra, il nuovo onere rischia di essere più costoso del beneficio fiscale stesso – prosegue Giuseppe Gennaro, presidente di CNA Costruzioni – Ma c’è di più perché, al momento, non è ancora chiaro chi dovrà rilasciare l'asseverazione sulla congruità dei costi e quali contenuti dovrà avere, con la conseguenza che l’invio di tali comunicazioni all’Agenzia delle Entrate è fermo. Una follia, perché senza tale invio l’Agenzia delle Entrate non può dare il suo ok e gli sconti restano al palo, mentre gli istituti di credito diventano attendisti per quanto previsto dal decreto, non accollandosi più i crediti”.

Con il decreto, inoltre, è in arrivo una fitta selva di controlli che, di fatto, disincentiva in modo piuttosto esplicito l'agevolazione da ogni punto di vista, lato imprenditori edili e lato cittadini.

“CNA è contraria alle frodi, ma combatterle con strumenti del genere, che vanno contro ad ogni sbandierata semplificazione è inaccettabile. Se si crede nella bontà dei bonus, se si ha rispetto per un settore che negli stessi sta investendo e per i lavoratori che, grazie anche a queste agevolazioni fiscali, hanno uno stipendio, se si vuole tutelare il diritto dei cittadini ad una casa più sicura e efficiente dal punto di vista energetico, la soluzione è una sola: emendare il tutto in fase di conversione del decreto” conclude Bianchi.

Fonte: Cna - Ufficio stampa