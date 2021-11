Abc in casa in 'campo neutro' per il match contro Agliana

Domenica 28 novembre al PalaFilarete di Firenze l’Abc Solettificio Manetti riceve in campo neutro la Pallacanestro Agliana.

Sul campo dell’Olimpia Legnaia, il PalaFilarete di Firenze, l’Abc Solettificio Manetti sconterà domenica alle ore 19 la gara in campo neutro contro la Pallacanestro Agliana prevista dai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti avvenuti al termine della partita contro lo Spezia Basket Club (arbitri Biancalana di San Giuliano Terme, Vagniluca di Firenze).

Una gara in cui i gialloblu, oltre alle tante assenze, dovranno anche fare i conti con il fattore campo, che stavolta non li aiuterà. In primis, dunque, sarà necessario fare appello alla compattezza del gruppo ed alla voglia di riscatto dopo un inizio di stagione tutto in salita, proprio come accaduto domenica scorsa a Pisa. E proprio da quella vittoria, e da una ritrovata fiducia, i gialloblu devono adesso ripartire.

Di fronte Agliana, avversario storico e squadra che, come ogni anno, si conferma tra quelle da battere. Nieri, Zita, Nesi, soltanto per citare alcuni dei giocatori a disposizione di coach Mannelli, a cui si è aggiunto l’innesto di lusso del centro Franci Zeneli, lo scorso anno in maglia Pielle Livorno con cui ha conquistato la promozione in serie B e fresco fresco di trentello realizzato nell’ultima vittoria contro la Virtus Siena (33 per l’esattezza). Agliana, dopo un avvio di stagione indubbiamente complicato, con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate (Quarrata, Prato, Arezzo e Spezia), arriva all’appuntamento con l’Abc in scia positiva, reduce da due vittorie consecutive (Virtus Siena e Don Bosco Livorno), dopo quella conquistata contro il Cus Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino