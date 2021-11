Agitazione alla Sds, Galli e Picchielli (Lega): "I sindaci incontrino i dipendenti"

“Purtroppo quotidianamente - affermano Giovanni Galli e Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale a Empoli - dobbiamo registrare criticità nel comparto sanitario toscano. Non ci sorprendono le motivate proteste dei lavoratori delle Società della salute dell’Empolese-Valdelsa che lamentano carenze d’organico ed altre problematiche che rendono molto difficoltosa la loro importante attività. A oggi come spesso accade, non hanno avuto nessuna risposta da chi di dovere e questo è oltremodo un chiaro segnale del disinteresse a risolvere palesi e gravi criticità; sul tema sanitario Picchielli, in qualità di Presidente della Commissione Garanzia e controllo ha recentemente anche avuto un incontro con alcuni rappresentanti dell’ospedale ed Azienda sanitaria locale".

"Se si punta addirittura ad interessare della cosa il Prefetto di Firenze, significa che l’esasperazione di queste persone è giunta davvero al limite. Invitiamo i sindaci del territorio e l’Asl competente a confrontarsi con i dipendenti, venendo, finalmente e rapidamente incontro alle naturali esigenze di chi è impegnato in una fondamentale e giornaliera opera assistenziale".