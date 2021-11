Attirano le prede con un richiamo elettronico vietato: denunciati due cacciatori nel Pistoiese

Durante una battuta di caccia, due cacciatori stavano utilizzando un richiamo elettronico vietato per attrarre le prede. È quanto scoperto da una pattuglia delle guardie giurate del WWF Italia ad Agliana nei giorni scorsi, durante un controllo di verifica sul rispetto delle distanze di sicurezza dei cacciatori da abitazioni e luoghi di lavoro. Durante il controllo, in località Ferruccia, le guardie sarebbero state attratte da spari troppo frequenti e, una volta sul posto, hanno scoperto i due cacciatori con il richiamo nascosto all'interno dell'appostamento. L'uso del dispositivo è vietato dalle norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, ed è penalmente punito.

Sul posto è intervenuta anche la polizia provinciale di Pistoia, informata dalle guardie del WWF, sequestrando fucili, munizioni e il richiamo elettronico in disponibilità ai due cacciatori. Entrambi sono stati denunciati e ora rischiano una multa fino a 1500 euro, oltre ad eventuali conseguenze per il rilascio del porto d'armi.

Come spiegato dalle guardie WWF Italia di Pistoia, "i richiami elettronici emettono un canto artificiale dedicato alla specie selvatica da richiamare. In questo modo gli uccelli vengono ingannati dal richiamo e si avvicinano al cacciatore che può sparagli con facilità abbattendoli in volo. C’è da evidenziare inoltre che il reato di utilizzo dei richiami elettroacustici è particolarmente grave per il danno alla natura, perché in questo modo i cacciatori di frodo riescono ad abbattere un numero elevato di animali. Secondo la Corte di Cassazione tali strumenti rientrano nel novero delle cose obiettivamente criminose, soggette a confisca obbligatoria".

Nello stesso giorno, le guardie erano intervenute dopo una segnalazione per spari verso luoghi di lavoro. Sul posto è stato multato un cacciatore che stava cacciando con arma carica a 20 metri da un vivaio dove erano presenti dei lavoratori.