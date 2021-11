Bando per aperture a Montopoli, incontro online con Confesercenti

Un incontro on line riservato agli operatori commerciali di Montopoli per illustrare il bando del Comune per incentivare nuove aperture e favorire ampliamenti e ristrutturazioni. Ad organizzarlo Confesercenti Toscana Nord per lunedì 29 alle 14.30. “Sarà una videoconferenza sulla piattaforma meet di google (indirizzo web: meet.google.com/whi-uepd-rno) alla quale interverrà l’assessore al commercio Valerio Martinelli – spiega il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto – proprio per illustrare le caratteristiche del bando e le modalità di accesso. Una occasione davvero importante per coloro che volessero accedere a questo contributo del Comune che riteniamo fondamentale in questo periodo ancora di incertezza ma con la speranza di aver agganciato la ripartenza anche se lenta. Ricordiamo che il bando è rivolto alle attività economiche che vogliono aprire una nuova impresa ma anche a coloro che intendono riqualificare o ampliare quella già operativa. Le zone interessate sono i due centri storici di Marti e Montopoli – conclude Del Sarto – e la zona adiacente alla stazione di San Romano”. Per informazioni o richieste di collegamento rivolgersi al 335 1455945.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa