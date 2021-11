Bollo auto: tutto ciò che c’è da sapere

Chi ha un’automobile lo sa: è una gioia ma anche un impegno. Perché se da un lato permette di potersi spostare in totale autonomia e praticità, per brevi o lunghe tratte, dall’altro comporta di adempiere a obblighi economici e fiscali. Accanto all’assicurazione, considerata una delle spese che maggiormente incide sulle famiglie italiane, e gli interventi di manutenzione, c’è il bollo auto. Un’imposta annuale obbligatoria per legge. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su come funziona.

Bollo auto: di cosa si tratta?

Il bollo auto è una tassa di tipo regionale che è intestata direttamente al proprietario della vettura. Il suo saldo prescinde dall’uso effettivo che si fa dell’autovettura poiché è legato alla semplice proprietà. Quindi anche se l’auto si trova ferma in garage, il bollo deve essere perciò regolarmente pagato.

Ogni regione ha le sue regole e le sue tariffe, motivo per cui non mancano le disparità sul territorio nazionale. La verifica della regolarità del saldo è di competenza dell’Agenzia delle Entrate che interviene, qualora si superasse il termine di scadenza, con un avviso di pagamento e relativa sanzione da aggiungere all’importo. Il costo del bollo auto dipende, oltre che dalla regione di residenza, anche da altri fattori, nel dettaglio:

- Potenza della vettura. Maggiore è il numero dei kw, più è alto il costo del bollo auto;

- Tipologia del veicolo. Sono previste agevolazioni per auto storiche e d’epoca, plausibilmente perché tendenti a percorrere meno chilometri, ma anche per quelle elettriche e ibride. La motivazione in questo caso è il ridotto impatto ambientale. Misure, tuttavia, di competenza regionale e che sono diverse su tutto il territorio dello Stivale.

Gli elementi che influenzano l’importo del bollo auto sono diversi e quello che fa la differenza, come abbiamo visto, sono le condizioni poste dalla singola Regione. È inoltre fondamentale conoscere la data di scadenza della tassa automobilistica, in modo da effettuare il saldo puntualmente ed evitando così doversi rapportare, in questa spiacevole occasione, con l’Agenzia delle Entrate.

La scadenza del bollo auto e il pagamento online

La scadenza del bollo auto la si calcola in base al mese di immatricolazione della vettura. Se, quindi, la vostra auto è stata immatricolata a febbraio l’ultimo giorno in cui si può saldare l’imposta è il 28 o il 29 nel caso l’anno sia bisestile. Le sanzioni entrano in vigore a partire dal 1 marzo.

La quotidianità di oggi vede mille impegni che mettono a dura prova la nostra memoria di fronte a mille scadenze. Un aiuto fondamentale arriva dal mondo digitale che permette di effettuare il saldo non solo sul sito della regione di appartenenza (con la sola eccezione di Marche, Veneto e Calabria), ma anche tramite app.

Alcune realtà, infatti, offrono la possibilità di scaricare direttamente sul cellulare un’app dedicata anche al bollo auto, di semplice e intuitivo utilizzo. Uno dei benefici più interessanti è quello legato al fatto che si può attivare un servizio “memo” che ricorda automaticamente quando è il momento di effettuare il pagamento. Un modo non solo per non dimenticare la scadenza, ma anche per non stare con il pensiero durante l’intero arco dell’anno.

Il pagamento online tramite app presenta i medesimi benefici, in termini di tracciabilità e sicurezza, di quello effettuato online sul portale della regione, tramite home banking o sul sito dell’ACI. Con un punto a favore ulteriore: il fatto che tutto è sempre a portata di mano e che se si vuole consultare la ricevuta di pagamento la si trova archiviata direttamente sul proprio cellulare.

Il pagamento del bollo auto online, in sintesi, presenta i seguenti vantaggi:

- La scadenza è costantemente sotto controllo;

- Facilità di pagamento;

- Massima tracciabilità dei pagamenti;

- Meno pensieri legati al mancato adempimento;

- Nel caso si abbiano più vetture l’app permette una gestione organica dei diversi bolli auto;

- Risparmio di tempo.

L’app è la soluzione ideale per chi desidera pagare il bollo auto nel modo migliore possibile, ovvero risparmiando tempo e senza doversi preoccupare della scadenza. Il bollo auto online è una pratica da non sottovalutare e dimostra ancora una volta che la tecnologia digitale permette di godere di non pochi benefici nella vita di tutti i giorni.

Come pagare il bollo auto in presenza

La modalità classica con cui viene pagato il bollo auto è quella in presenza, ovvero presso gli enti o gli esercenti abilitati. Vediamo nel dettaglio di quali si tratta:

- Uffici postali;

- Tabaccherie convenzionate con il circuito Lottomatica;

- Ricevitorie Sisal;

- ACI;

- Istituti di credito abilitati. In quest’ultimo caso si può effettuare l’operazione sia in filiale sia presso lo sportello ATM. L’abilitazione della banca è data dagli accordi presi con la motorizzazione civile.

Per pagare il bollo auto in presenza è necessario fornire la targa della vettura che si trova sulla carta di circolazione o su tutte le ricevute del bollo auto. È possibile effettuare il pagamento sia tramite bancomat o carta di credito, sia in contanti.

È inoltre fondamentale conservare la ricevuta di pagamento della quale è preferibile fare una fotocopia, un sistema di archiviazione che ne permette una migliore conservazione nel tempo. Il bollo auto è un documento fiscale e avere un attestato che documenta la regolarità del saldo è necessario dal punto di vista della tracciabilità. Cosa che con il bollo auto online avviene in maniera totalmente elettronica, con la conseguenza di poter risparmiare spazio e carta, senza preoccuparsi della regolare archiviazione delle ricevute.

La modalità di pagamento in presenza la possiamo considerare oggi sostanzialmente superata, come dimostra il fatto che a parte tabaccherie e ricevitorie, tutte le altre realtà hanno affiancato il servizio di pagamento online, banche e gli uffici postali inclusi.

Si dice comunemente che le grandi storie passano dalle piccole azioni. Ed è in questo la vera essenza della digital revolution, capace di semplificare operazioni come il pagamento bollo auto grazie a una semplice app, che rende tutto più semplice, veloce e sicuro.