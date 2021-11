Cassa con armi abbandonate in una villa di Castelfiorentino, denunciato ex domestico

Rinvenuta una cassa contenente armi abbandonate a Castelfiorentino, denunciato il proprietario individuato dai Carabinieri.

Lo scorso 24 novembre, durante dei lavori di ristrutturazione in una villa sita nel comune di Castelfiorentino, in uno dei locali dell’immobile è stata rinvenuta una cassa in ferro contenente diversi fucili da caccia ed annesse cartucce.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le attività d’indagine per risalire al proprietario del materiale rinvenuto, ovvero 8 fucili e varie munizioni, risultate non regolarmente denunciate, e diversi accessori, quali caricatori e silenziatori.

I militari hanno quindi individuato il soggetto, un ex collaboratore domestico della villa, il quale è stato denunciato a piede libero per omessa custodia di armi e detenzione abusiva di munizioni.