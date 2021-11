Cassa Dottori Commercialisti, nona edizione di Previdenza in tour

Si terrà mercoledì 1 dicembre alle 10.00 presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze la nona edizione di Previdenza in tour, il convegno organizzato da Cassa Dottori Commercialisti (CDC) dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle - PNRR e futuro delle professioni: sarà vera rinascita?”.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – commenta Stefano Distilli, Presidente Cassa Dottori Commercialisti - per essere realmente efficace anche per le libere professioni deve poter contare su una forte spinta al rinnovamento, su un cambiamento culturale che, puntando sull’innovazione, permetta ai nostri iscritti e ai professionisti in generale, non solo di tutelare il proprio ruolo, ma di rilanciarlo. Le Casse di previdenza, che rappresentano oltre 1 milione e 600mila liberi professionisti in Italia, sono quindi chiamate a restare al fianco dei propri iscritti per aiutarli a cogliere le opportunità del PNRR. Ecco perché abbiamo scelto per quest’edizione del nostro convegno annuale Previdenza in tour di focalizzarci sulle opportunità che il PNRR può offrire, attraverso elementi chiave come l’innovazione, la formazione continua e l’acquisizione di competenze sempre più specialistiche e consulenziali”.

Nel corso del convegno organizzato da Cassa Dottori Commercialisti verranno illustrate anche le modalità di sviluppo e realizzazione delle missioni previste dal PNRR, fondamentali per far sì che il Piano risulti veramente inclusivo anche in termini di possibilità di crescita per la categoria dei dottori commercialisti e dei professionisti in generale.

Dopo i saluti istituzionali di Stefano Distilli, Presidente Cassa Dottori Commercialisti, Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Leonardo Focardi, Presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze, l’attenzione si sposterà su “La parola alla politica”, con i contributi video dell’Onorevole Mara Carfagna, Ministro per il sud e la coesione territoriale e dell’Onorevole Anna Ascani, Sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo economico. “La lezione della storia“ di Paolo Mieli, giornalista, saggista, storico, introdurrà poi la tavola rotonda “PNRR e innovazione come chiave per un Rinascimento delle professioni” con la partecipazione di Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Stefano Distilli, Presidente Cassa Dottori Commercialisti, Mauro Marè, Direttore Osservatorio sul welfare Luiss, Presidente Mefop, Claudio Rorato, Responsabile scientifico Osservatorio professionisti e innovazione digitale, Politecnico di Milano e Tiziana Stallone, Vicepresidente Adepp, Presidente Enpab, moderata da Jean Marie Del Bo, Vice direttore Il Sole 24 ore.

A seguire si terrà la tavola rotonda “Arti, mestieri e professioni? Il ruolo delle Casse“ che sarà moderata dal Consigliere di amministrazione, Mirko Rugolo, con la partecipazione dei Delegati toscani di Cassa Dottori Commercialisti e degli advisor Mercer e Stepstone.

Tema al centro della seconda tavola rotonda sarà quello dello sviluppo della professione declinato sia in termini di interventi sotto forma di welfare a supporto degli iscritti, sia come apporto attivo da parte delle Casse a sostegno dell’economia reale, oltre che come accrescimento delle competenze della figura professionale del dottore commercialista.

Fonte: Ufficio Stampa