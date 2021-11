Colletta Alimentare a Montespertoli, in un anno 46 famiglie assistite

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza domani sabato 27 novembre a Montespertoli, davanti alla Coop sarà possibile trovare il punto di raccolta.

Nel paese la colletta alimentare è organizzata dai volontari della Confraternita di Misericordia e, negli ultimi anni, hanno fronteggiato egregiamente le urgenze causate dalla pandemia. Da novembre 2020 a ottobre 2021 sono state 46 le famiglie assistite per un totale di 146 persone e per un totale di 17.000 kg circa di prodotti distribuiti.

La Colletta Alimentare è il gesto educativo di volontariato più partecipato In Italia, ed è stata la prima esperienza solidale di questo tipo. Da un quarto di secolo permette di sensibilizzare le persone a compiere un atto concreto di aiuto verso i più bisognosi e ha dato il via ad iniziative simili, realizzate poi anche da altre organizzazioni, infatti la Misericordia di avvale dell’impegno di tanti volontari sparsi sul territorio e dalle associazioni di volontariato del Comune.

"Sono 25 anni che il Banco Alimentare propone il gesto più semplice di carità: donare del cibo alle persone in difficoltà e quest’anno lo farà con il ritorno dei volontari in presenza. Non dobbiamo dimenticarci che, nonostante, il miglioramento della situazione sanitaria, le persone in difficoltà sono ancora molte ed è proprio per questo motivo che vogliamo continuare a tener viva l’attenzione sull'iniziativa augurandoci che in tanti raccolgano l’appello del banco alimentare a compiere questo gesto di condivisione." commenta Daniela Di Lorenzo, Assessore al Sociale nel Comune di Montespertoli.

Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Come prassi in tutte le iniziative di raccolta alimentare si invitano i cittadini a donare solamente prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati, tonno, olio, legumi in scatola, latte a lunga conservazione e in ogni caso tutti prodotti non facilmente deperibili.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa